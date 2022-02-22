Сьогодні на Тернопільщині одружилося утричі більше пар, ніж у День закоханих

46 пар на Тернопільщині запланували одруження на сьогодні. Це – втричі більше, ніж 14 лютого – у День закоханих.

Про це повідомила Суспільному начальниця Південно-Західного управління міністерства юстиції Людмила Гетьман.

За її словами, сьогодні – дзеркальна дата: 22.02.2022. Люди вірять у її магічне значення, тому й обирають цю дату для важливих подій.

Одна з пар, яка взяла шлюб за добу, Володимир та Юлія Михайлишини. Подружжя розповіло, чому побралися саме цього дня.

“В рядку дня, місяця і року є шість цифр двійок та два нулі. І вони розміщені симетрично, тобто, дзеркально. Ми вибрали цей день, він є для нас щасливим, і віримо, що й наше життя буде щасливим. Окрім дзеркальної дати, також керувалися нашими почуттями і бажанням створити гарну сім’ю – у любові й повазі один до одного”.

Привітати подружжя прийшла їхня донечка, дванадцятирічна Діана Фарисей.

“Я вважаю, що, якщо двійка – це парне число, то і моя сім’я буде щасливою парою”.

В які дати одружується найбільша кількість тернопільських пар, розповіла спеціалістка з надання послуг державної реєстрації шлюбу Вікторія Ханас.

“Є пари, які обирають релігійні дати для одруження, є ті, які хочуть одружитися в день свят, які Україна визнала державними, також велика кількість молодят цю урочисту подію планують на День закоханих, а є молоді люди, які орієнтуються на магію чисел, як сьогодні”.

Немає жодних наукових доказів того, що числа впливають на щасливе сімейне життя, розповіла психологиня Тетяна Білінська.

“У психології головне, щоби віра допомагала. Якщо людина чітко собі постановила, що якась дата є для неї пусковим механізмом, точкою, від якої вона відштовхується, це дуже круто. Але самої дати дуже мало, треба щось робити”.