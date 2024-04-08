Сьогодні, 9 квітня, на Майдані Незалежності у Києві відбудеться церемонія прощання із двома Героями з Тернополя – Сергієм Коновалом і Тарасом Петришиним.

Про це повідомили на сторінці 67 ОМБР у соцмережі.

Друг “Норд” Сергій Коновал був командиром “Сталевої Сотні” 67 ОМБР. Тарас Петришин “Химера” – заступник командира роти. Чоловіки були друзями і кумами. Загинули разом 6 квітня в районі Часового Яру.

Сьогодні о 10-й годині із Захисниками попрощаються на Майдані Незалежності у столиці. Після цього траурний кортеж вирушить до Тернополя. О 19-й годині у Домі Печалі відбудеться панахида. Чин похорону розпочнеться завтра, 10 квітня, в 11-й. Поховають бійців на Алеї Героїв на Микулинецькому кладовищі.

Про загиблих Героїв розповіли у Правому секторі Тернопільщини:

“Стали на захист України разом і покинули нас разом. Два побратими. Два стовпа. Цвіт нації.

Друг “Норд”. Задуманий, небагатослівний, захоплений збагаченням знань і завжди вірний своїй справі. Командир, побратим, якого поважали. Ще в юному віці до повномасштабного вторгнення добровільно стояв на захисті України і пройшов пекло важких боїв.

Став надійним плечем побратимам, був грамотним командиром, який беріг бійців і успішно виконував завдання. Ініціював багато проектів, які були спрямовані на покращення нашої оборони, виховував молодь, знімав фільми про нашу Батьківщину, творив Україну, жив Нею. Кохав і був коханим.

Друг “Химера”. Пішов на фронт попри складнощі з здоров’ям та цукровим діабетом. Міг з чистою совістю сидіти в тилу поруч з близькими, але як людина честі, яка розуміла, що буде, якщо не зупинити ворога – пішов добровольцем на фронт.

Блискуче виконував бойові завдання. І мріяв… Мріяв хоч раз в житті відвести донечку в школу. Любив свою дружину,доньку, близьких і Україну.

Людина мужнього духу і самовідданості. Він ще мав написати книжку про цю війну. Так я писав Тарас, ніхто не може писати. Талановитий. Щирий. Непохитний.

Брати! Вічна вам слава і уклін! Честь!

Ми будемо мститися за вас”.