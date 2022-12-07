На державній дорозі Р-41 Обхід Тернополя проводиться ряд ремонтних робіт, через що рух транспорту на автодорозі частково укладено.

Про це повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

“У місцях проведення робіт встановлені відповідні тимчасові дорожні знаки, тож будьте максимально уважні та обережні за кермом, не перевищуйте швидкість та слідкуйте за дорожньою обстановкою”, – звертається патрульна поліція.

Нагадуємо: автодорога Р-41 примикає до головних транспортних коридорів Тернопільської області М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська і М-30 Стрий — Ізварине.