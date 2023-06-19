Рух транспорту буде ускладнено: від сьогодні у Тернополі починають ремонтувати дороги на кількох вулицях

У літній період у Тернополі триває активне відновлення пішохідної та проїзної частин дорожнього покриття задля безпечного руху пішоходів, громадського та приватного транспорту.

Від сьогодні, 19 червня ремонтні роботи розпочались на просп. Степана Бандери, на ділянці від Збаразького кільця в напрямку бульв. Данила Галицького. Наразі тут триває фрезерування асфальтобетонного покриття (фреза велика). Роботи заплановано завершити до 10 липня. Рух транспорту на цій ділянці відбувається по смугах.

Також з 19 по 29 червня повністю перекрито рух транспорту на вул. Юліана Опільського, на ділянці дороги від бульв. Тараса Шевченка до вул. Соломії Крушельницької. На об’єкті працюватиме важка техніка, щоб не пошкодити приватний транспорт рух буде призупинено.

На вул. Мирона Тарнавського, на ділянці від вул. Київської до кільця вул. Василя Симоненка-Володимира Великого, працівники підрядної організації продовжують влаштовувати корито, щебеневу основу під бордюр та вкладають бордюри. На цій ділянці уже відремонтували проїзну частину та вклали нижній шар асфальтобетонного покриття. Також заплановано влаштування верхнього шару асфальту після завершення усіх робіт та ремонт тротуару.

На вул. Бродівській, від шляхопроводу до транспортної розв’язки вулиць, проводиться мощення тротуарів фігурними елементами з пониженням бордюрів.

На просп. Злуки (зупинка громадського транспорту «Парк Національного відродження») розпочали демонтовувати бордюри та розбирати старе дорожнє покриття.

Триває відновлення покриття на прибудинкових територіях та міжквартальних проїздах за адресами: вул. Лесі Українки, 8; вул. Лесі Українки, 31; вул. Максима Кривоноса-Петриківська; вул. Євгена Коновальця 14-16; вул. Київська, 6; вул. Чернівецька, 52-58 в межах будинків №44а та №50; вул. Олександра Довженка, 1. Нещодавно працівники підрядної організації завершили ремонт прибудинкової території на просп. Степана Бандери, 72 та міжбудинковий проїзд на просп. Злуки між будинками №19 та №21.

Тривають роботи на вул. Василя Стуса, 4, де проводиться вкладання ділянки фігурними елементами мощення. Пандус у межах сходів та пішохідного переходу влаштовують на просп. Злуки. Разом з тим проводиться пониження бордюрів на пішохідних переходах: вул. Замонастирська, вул. Павла Чубинського та на просп. Злуки. Розпочався ремонт тротуару на вул. Юліана Опільського, тут демонтують бордюри.