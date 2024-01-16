У Лановецькій громаді на Тернопільщині попрощалися з військовослужбовцем Романом Абдуллаєвим.

“Знову сум огортає кожного жителя нашої громади. Ми просили Бога, щоб ніхто більше не повертався додому на щиті, але війна не щадить нікого…”, – зазначив під час похорону отець Роман Будола.

На останню зустріч з солдатом прийшли друзі, колеги, бойові побратими, сотні односельчан… Для всіх це важка втрата.

Під військовий залп та національний гімн матері вручили прапор як символ держави, за яку загинув Роман Абдуллаєв. Розрізали й весільний коровай…

Роман Абдуллаєв загинув 10-го січня поблизу села Роботине Запорізької області. Бійцю було лише 34 роки.

Вічна пам’ять Герою!

Джерело: Лановецька міська рада