Повномасштабна війна стала викликом для українських підприємств. Багато бізнесів втратили виробництва, були змушені релокуватися в інші регіони й розпочати свою справу з нуля. Особливо постраждали жінки-підприємиці та власниці сімейного бізнесу, діяльність яких наразі є «тилом» економіки.

Однак вони не здалися й продовжують розвивати власну справу. Це доводить статистика сервісу Опендатабот. Так, у 2023 році кожен другий новий ФОП відкривають саме жінки — 51% від зареєстрованих за рік загалом. До прикладу: у 2022 році за кількістю відкритих ФОП переважали чоловіки.

Тому для жінок-підприємиць проведуть воркшопи Women Biz Days. Це серія навчань, які допоможуть жінкам— власницям бізнесів розвинути наявні навички підприємницької діяльності й сформувати нові — за принципами стійкості. Від жінок-підприємиць надходили численні запити щодо підтримки, яку надають в межах цієї ініціативи, адже проєкт вже допоміг багатьом з їхніх колегинь втримати та розвинути власні бізнеси. Йдеться про довготривалий проєкт «Розширення можливостей жіночого підприємництва в Україні», який реалізували за ініціативи ГО «Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі» та за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Зокрема і Women Biz Days.

«Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» підтримує жінок-підприємиць в Україні. Особливо ця підтримка важлива в часи безпрецедентних викликів, коли жінки щоденно долають безліч труднощів та дедалі активніше перебирають роль у веденні бізнесу та забезпеченні економічної стійкості країни. Ініціатива Women Biz Days сприятиме утвердженню жіночого лідерства, розвитку підприємницьких навичок, а також створенню сприятливих умов для розвитку бізнесу та інновацій», — коментує Олеся Залуська, керівниця Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Воркшпопи Women Biz Days розраховані на жінок-підприємиць та керівниць МСП (малих та середніх підприємств). Вони охоплять юридичну, маркетингову, фінансову сфери розвитку бізнесу. У межах воркшопів провідні спікери розкажуть, як будувати ефективні комунікації, вести соціальні мережі, презентувати себе та проводити експортну діяльність. Фактично воркшпопи дадуть поштовх та базу для подальшого розвитку бізнесів, допоможуть їхнім власницям адаптуватися до нових реалій та успішно в них реалізуватися.

Всього передбачено 8 воркшопів, з них два — у 2023 році. Вони проходитимуть у двох форматах: он- та офлайн.

29–30 листопада 2023 р. в Івано-Франківську; 20–21 грудня 2023 р. віртуально.

Інші воркшопи пройдуть у Києві, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому та онлайн наступного року.

Зареєструватися — за посиланням.

*Результати відбору оприлюднять за 2 тижні до початку воркшопу. На один воркшоп можуть потрапити 20 учасниць

«Україна вже понад 10 років активно приєднується до загальносвітової тенденції для більшого залучення жінок в економічне життя та підвищення їхньої соціально-культурної ролі в державі, — розповідає Ірина Титарчук, виконавча директорка Українського центру сприяння інвестиціям та торгівлі.— Опитування серед спільноти жінок-підприємиць показало, що 40%— продовжують працювати, 30%— закрили бізнес, але планують відновлювати діяльність, 15%— припинили діяльність повністю. Ми пишаємось тим, що наш Центр, спільно з партнерами реалізовуватиме таку важливу зараз для бізнесу ініціативу».

Проєкт «Розширення можливостей жіночого підприємництва в Україні» передбачає масштабну допомогу українським підприємствам, зокрема:

West Business Hub: Intensive session — підбиття підсумків програми релокації;

Women Partnership Hackathon — 3-денний хакатон зі створення ідей партнерства для бізнесів українських жінок-підприємиць з призовим фондом;

Women Podcast — серія подкастів з успішними жінками-підприємицями, які є випускницями ініціатив проєкту;

Настільна гра «Women IN: Leadership and Business» щодо жіночого лідерства, ролі жінок в економіці, науці та суспільстві, включно з досягненнями жінок у непередбачуваних/кризових ситуаціях;

WomenInTrade EUA — співпраця з вебплатформою для налагодження ділових зв’язків між українськими МСП, власниками яких є жінки, та підприємцями Королівства Нідерланди;

Адвокаційна кампанія, націлена на гендерну оптику — щоб вплинути та покращити захист прав і можливостей жінок;

Оновлення результатів дослідження «Портрет українських жінок-підприємиць».

Проєкт триватиме до липня 2024 року, щоб продовжити підтримувати малі та середні українські бізнеси, а Україні — швидше відновити економіку. Довідково:Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» підтримує стартапи й малі та середні підприємства (МСП) з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі.