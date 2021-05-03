Росте як на дріжджах: якою була середня зарплата в області у березні

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у березні 2021 року становила 10973 грн, що на 26,9% більше, ніж у березні 2020 року.

Про це повідомляють у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 квітня 2021 року становила 40,1 млн грн.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадала на підприємства промисловості (49,2%) і будівництва (33,2%).