Унаслідок російського ракетного удару вранці в середу, 7 лютого, сталося влучення в промисловий об’єкт у Дрогобичі.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

“Зафіксували часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 кв. м триває пожежа. На місці працюють вогнеборці. Станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих немає”, – написав Козицький у телеграм-каналі.

Крім того, сили ППО збили одну ракету в Стрийському районі. Жертв і постраждалих немає, пошкоджених об’єктів – теж.