Повірив у родинне прокляття мешканець Бережанщини. Чоловік у соцмережі знайшов цілительку яка запевнила його, що допоможе його зняти.

За проведення обрядів потерпілий заплатив дві тисячі гривень, а згодом цілителька почала наполегливо переконувати, що для того аби ритуали дійсно допомогли потрібно ще придбати амулети вартістю 3000 гривень. Зрештою чоловік запідозрив шахрайство та попросив повернути гроші. Шахрайка зникла з мережі.

Поліцейські застерігають краян не довіряти різним оголошенням про допомогу від знахарів та цілителів. У такий спосіб аферисти виманюють у довірливих людей чималі гроші та спекулюють на їх особистих проблемах!