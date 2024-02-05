Родина загиблого Героя України з Тернопільщини отримала сертифікат на квартиру

У межах ініціативи Глави держави щодо забезпечення житлом військовослужбовців – Героїв України Президент Володимир Зеленський вручив ще 30 сертифікатів на отримання квартир воїнам зі складу Сил оборони, яким присвоєно звання Героя України, та родинам полеглих Героїв.

Сертифікат на житло отримала родина загиблого Героя України з Тернопільщини майора Івана Волочія.

Військовий народився 20 червня 1995 року у селі Берестку, нині Заліщицької громади Чортківського району. Повномасштабне вторгнення ворога Іван зустрів на лінії розмежування біля Мар’їнки на Донеччині.

7 березня 2022 року захисники України зупинили просування ворога біля села Грушеваха, що на Харківщині. Молодий офіцер грамотно та професійно керував діями підлеглих у бою, щоб нанести максимальних втрат ворогові і зберегти при цьому здоров’я та життя підпорядкованих йому бійців мобільної групи.

На жаль, під час запеклого бою командир мобільної групи прикордонників — капітан Іван Волочій отримав смертельне поранення внаслідок розриву танкового уламково-фугасного снаряду окупантів.