Сергій Задорожний розповів, як команда допомагає Україні під час війни.

Спортивний директор тернопільської «Ниви» Сергій Задорожний розповів телеканалу Футбол, як представники клубу допомагають Україні у війні з російськими окупантами.

«Нива» – це марка, бренд, команда, люди, які небайдужі до горя, що прийшло в наш дім. Так, ми розпустились, поки що не збираємося, але допомагаємо армії. Тушонки, пиріжки, пельмені, вареники робимо. Всі згуртувались і допомогаємо. У перші дні були в шоці, а потім зрозуміли, що це не мультфільм, а дійсність, треба якось з цим жити.

Ми зібралися з керівництвом і подумали: чого ми будемо сидіти вдома? Можна з глузду з’їхати, треба допомагати, хто чим зможе. Кухня та люди, які працюють на кухні – є, бухгалтерія – є, знайомі – є. Тому й згуртувалися, близько 15 людей працює кожного дня.

Всі місцеві футболісти лишилися тут: Тарас Мороз, Андрій Зінь, Андрій Малащук, Макс Стельмащук. Я та Андрій Тихий теж на місці», – сказав Задорожний.