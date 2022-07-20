Із 13 квітня у службі зайнятості Тернопільщини розпочався прийом документів від роботодавців на виплату 6500 грн на місяць компенсації за працевлаштування нового працівника із числа вимушених переселенців. Для цього Урядом виділено 200 млн грн.

Станом на 19 липня 2022 року 128 роботодавців звернулися до служби зайнятості області за такою компенсацією на працевлаштування 213 переселенців. Уже профінансовано 1,1 млн грн згаданої компенсації. Про це повідомляють в обласному центрі зайнятості.

Роботодавці, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб, можуть безпосередньо звернутися до підрозділу служби зайнятості, розташованого за їх місцезнаходженням, або подати відповідну заяву через «Портал Дія».

Нагадаємо, що загальна тривалість надання такої компенсації – два місяці з дня працевлаштування. Програма діє на період воєнного стану та впродовж 30 календарних днів після його закінчення. На зазначену компенсацію мають право роботодавці, крім тих, які є бюджетними установами чи фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.