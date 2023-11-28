Робота є: кому на Тернопільщині пропонують 50 000 гривень зарплати

Місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонують шукачам роботи більше 1,5 тис. вакансій від роботодавців регіону. З них – 17,1% із заробітною платою вищою від середньої по області.

Найбільша потреба у працівниках є на підприємствах переробної промисловості, в торгівлі, транспорті, у сферах освіти, охорони здоров’я, надання соціальної допомоги.

У топ 10 вакансій області увійшли: водій, продавець, слюсар, кухар, швачка, підсобник, лікар, медсестра, вантажник, бухгалтер.

У топі професій за розміром зарплати:

50 тис. грн – водії автотранспортних засобів (на деяких підприємствах);

40 тис. грн – слюсар-електрик з ремонту електроустаткування;

30 тис. грн – дизайнер меблів, інженер-конструктор, головний бухгалтер, ветлікар, торгпредставник,.

27-26 тис. грн – фельдшери (у т.ч. аварійно-рятувального підрозділу); оператори лінії (м’ясних продуктів);

25 тис. грн – лицювальники-полірувальники, монтувальники виробів з каменю, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, авторемонтники.

Загалом зарплата залежить від виконуваних обов’язків та кваліфікації.

За детальнішою інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, в Telegram: @DCZ19_Ternopil (https://t.me/DCZ19_Ternopil) або за тел. «гарячої лінії» – 0635765756.