Різдво для нескорених: учні та вчителі Перемилівської гімназії наколядували для захисників понад 33 тис. грн

Учні та вчителі Перемилівської гімназії Тернопільської області заколядували 31500грн та 50€. Всі кошти діти передали ВО «Сильний Хоростків».

Підводимо підсумки благодійної коляди 2023 «Різдво для нескорених».

Висловлюємо щиру подяку всім , хто впродовж свят приймав у своєму домі наших колядників. У дітей був найкращий і найчистіший задум: поділитися з вами радістю народження Ісуса Христа та вирученими коштами допомогти тим, хто ці Різдвяні свята провів у окопах, захищаючи наш спокій. Як і обіцяли УСІ кошти – 31 500 грн та 50€ сьогодні передали ВО «Сильний Хоростків».

Ще раз дякуємо учням 3 та 7 класів за невичерпну енергію, силу волі і бажання допомогти!

Усім людям, що приймали нашу коляду, частували нас смаколиками та коштами допомагали ЗСУ!

Виручені кошти обов’язково використають за призначенням! Малими кроками до великої ПЕРЕМОГИ! Україна-це ми! 🇺🇦✨

Хай добро вам вернеться сторицею!

Всіх гараздів на кожному кроці!

Хай Господь Вас усіх береже

В Переможному Новому році!

Нехай спільна добра справа наблизить нас до дня , якого ми найбільше чекаємо, а рік буде справді ПЕРЕМОЖНИМ!

Тетяна Галабіцька