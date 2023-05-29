У річці Серет загинула риба. За словами громадського інспектора з охорони довкілля Володимира Соснового, це сталося через викиди відходів зі спиртзаводу у Мишковичах.

Володимир Сосновий каже, що відео про викиди йому надіслали рибалки. Основна маса загиблої риби – це сріблястий карась, можливо є і червонокнижні види. Про це повідомляє Суспільне.

“Вартість одного срібного карася складає від півтори, до шести тисяч гривень. Вони скидають гарячу воду в річку, на відео чітко видно, що йдуть відходи в річку, які парують. Це буде рахуватися, як відходи. Ми розуміємо, що від спиртзаводу відкрили кран. Ймовірно, що зараз мілководдя, висока температура води, відсутність кисню у воді і риба гине”, – каже Володимир.

В Держекоінспекції повідомили, що звернень до них не надходило.