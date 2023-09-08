Лиходій обікрав тернополянку, котра залишила свій гаманець у дитячому візочку.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася 22-річна жителька обласного центру із заявою про крадіжку. Зі слів потерпілої, вона гуляла на вулиці з дитиною і поклала гаманець до дитячого візочка. Хто і коли викрав його – не помітила.

У ході розшукових заходів оперативники встановили особу крадія. Ним виявився раніше неодноразово судимий 38-річний житель обласного центру.

У викраденому гаманці були кошти, банківська картка та особисті документи заявниці. Лиходій витратив 800 гривень, придбавши в одному з торгових закладів алкогольні напої.

Зі слів начальника сектору карного розшуку Тернопільського районного управління поліції Володимира Довгополого, зловмисник уже декілька разів відбував покарання за майнові злочини. Наразі щодо нього триває досудове розслідування, розпочате за фактом вчинення грабежу й слідчі клопотатимуть про запобіжний захід – взяття під варту.

За вчинення крадіжки розпочато ще одне кримінальне провадження. Санкція інкримінованої зловмисникові статті 185 (ч.4) ККУ передбачає до восьми років позбавлення волі.