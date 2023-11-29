Зміни до титульного списку ремонту житлового фонду на умовах співфінансування на території Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік внесли на засіданні виконавчого комітету 29 листопада. До нього додали ще сім будинків, де проведуть ремонти.

– Цього року за дорученням міського голови та відповідно до рішення сесії міськради ми здійснюємо ремонт житлового фонду за умовами співфінансування мешканців багатоквартирних будинків, – нагадав Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Депутати внесли зміни до бюджету і добавили один мільйон 193 тисячі гривень на ремонти. Вони розподілені між капітальним ремонтом інженерних мереж згідно пропозицій комісії у будинках за адресами: Софії Стадникової, 1; Романа Купчинського,9; Михайла Грушевського, 7; Зелена, 30; Симона Петлюри, 3; 15 квітня, 10. Також роботи капітального характеру проведуть у будинку на вулиці Максима Кривоноса, 5.

Як повідомили у міській раді, всього до проведення ремонтів у житловому фонді на умовах співфінансування долучилися мешканці 44 житлових багатоквартирних будинків.