Ремонт доріг у Тернополі – після перемоги наші герої-воїни повинні повернутися в оновлені міста

Після перемоги, громади Західної України повинні отримати новий економчний поштовх, а наші герої-воїни повинні повернутись в оновлені міста. Тому навіть під час війни, коли кошти бюджетів різного рівня спрямовуються на підтримку Збройних сил, у Тернополі тривають ремонти доріг.

Виникла гостра потреба зменшення автомобільних корків при вʼзді у центральну частину Тернополя. Одне з таких рішень – ремонт вул.Гайової. Саме вулиця Гайова має стати новим великим вʼїздо у Тернопіль в місто з вулиці Обізної. Це продовження частини робіт після будівництва Гаївського мосту у Гаївської розвʼязки.

Працівники підрядної організації розпочинають активно вести ремонтні роботи на дорогах та об’єктах шляхо-мостового господарства Тернопільської громади. Цьому сприяє добрі погодні умови.

Капітальний ремонт Гайової

«Наразі живемо у час війни і можливості бюджету є обмеженими, оскільки багато коштів витрачається на соціально важливі потреби. Цього року нам вдалося виділити кошти на ремонт шляхом-мостового господарства. Зокрема, це ремонт вул. Гайової, який частково проведено упродовж 2021-2022 років. Рішенням сесії міської ради виділено кошти для проведення капітального ремонту вулиці Гайової. За ці кошти ми розраховуємо відремонтувати проїжджу частину, замінити мережі, зробити вулицю Гайову проїзною для транспорту», – зазначив Сергій Надал.

Ця вулиця буде доповнювати комплекс робіт, який зроблено на Гаївській розв’язці. І основне завдання її – забрати вантажний транспорт, автобуси з центру міста та автовокзалу й вивести безпосередньо на об’їзну дорогу.

Міський голова додав, що відповідно до титульного списку, заплановано провести роботи на двох об’єктах шляхо-мостового господарства, а саме: капітальний ремонт вул. Гайової та капітальний ремонт вул. Вояків дивізії «Галичина» (ділянка від вул. Галицька до вул. Городна).

«Галицький колектор»

У Тернополі також тривають роботи з будівництва дощового колектора, який має зняти проблему підтоплення дощовими і талими водами територій житлових районів «Канада», «Східний», «Сонячний», «Центр», «Мікрорайон № 6», «Північний».

«Цього року продовжуються роботи з будівництва Галицького колектора. Зараз уже введено в експлуатацію частину колектора, відповідно стічні води забираються з вул. Веселої, вул. Збаразької та вул. Галицької. Після завершення робіт нова частина колектора буде підключена до існуючої і таким чином ми вирішимо проблему відведення дощових вод з мікрорайону «Канада», масиву «Сонячний», вул. Галицької і прилеглих вулиць. – На тій ділянці, де минулого року було облаштовано сам колектор зараз встановлюються плити перекриття, щоб уникнути попадання сторонніх предметів та створити безпечні умови для руху пішоходів», – розповів міський голова Сергій Надал.

Після завершення робіт у перспективі на ділянці поруч з будівництвом колектора по вул. Галицька буде влаштована проїжджа частина, яка має стати паралельною до вул. Збаразької, відтак водії зможуть рухатися у напрямку до вул. Енергетичної з виїздом на просп. Злуки. А в перспективі заплановано будівництво дороги до мікрорайону «Канада».