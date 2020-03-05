Народний депутат з Тернопільщини, представник депутатської групи «Довіра» у ВРУ Микола Люшняк звернувся до президента та уряду із вимогою перевести так звані особливо цінні землі у статус земель загального призначення.

Відповідну ініціативу він озвучив сьогодні, 4 березня, під час пленарного засідання ВРУ, передають Тернополяни.

– Більше 25-ти років в Україні є наболіле питання розпаювання земель, які мають статус особливо цінних і не підлягають розпаюванню. Особливо актуальним воно було у 1995-1996 році. Зокрема, у Тернопільській області з цією проблемою зіткнулися у 2019 році. Був замах на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету, якого деякі люди спонукали віддати ці землі без будь-яких правових відносин. Він відмовився. Був замах, було звернення народних депутатів до Президента України, до Голови Верховної Ради, до міністра внутрішніх справ. Для того, щоб запобігти в подальшому таких подій, сьогодні ці землі треба перевести в землі загального призначення для того, аби люди, які заслужили, їх отримали, а ці підприємства були розпайовані. Чому ми сьогодні забираємо цей прецедент? Можливо, хтось уже «наклав лапу» на ці території і хоче тихенько приватизувати, тому й не має бажання переводити їх у статус земель загального призначення. Це більше 250 тисяч гектарів землі Академії аграрних наук. Ці люди заслужили право на землі, бо упродовж десятиліть працювали на цих підприємствах, але незаконно і несправедливо були обмежені у своєму праві отримати земельний наділ, – звернувся Микола Люшняк.

Микола Люшняк закликав вище керівництво держави винести в парламент постанову щодо передачі особливо цінних земель в статус земель загального призначення.

– Звертаюсь до Президента України, Голови Верховної Ради, винести в парламент постанову щодо передачі тих земель і переведення їх з особливо цінних у землі загального призначення. Порахувати, скільки потрібно земель для наукових цілей для того, аби ми могли залишити їх науковим установам, для проведення досліджень і впровадження нових технологій. Але повірте, більше мільйона гектарів особливо цінних земель Україні не потрібні, а люди, які заслужили право на ці території, кожного дня помирають. Сьогодні несправедливо, коли президент та уряд, маючи таку повноту влади, досі не прийняв це рішення, яке вже 25 років відкладають у старий ящик, – додав Микола Люшняк.