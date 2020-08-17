На сьомому році війни з Росією священики УПЦ МП продовжують відкрито симпатизувати російській владі.

Минулого тижня на Волині парафія УПЦ МП села Галинівка перейшла до Православної Церкви України через священика, який виявився прихильником президента Російської Федерації Владіміра Путіна. У свято Рівноапостольного князя Володимира московський піп у соціальній мережі привітав очільника ворожої країни з днем ангела та побажав Путіну «здоровья, терпения, оптимизму и всякого добра на многая и благая лета».

На Тернопільщині палким шанувальником російського президента у соціальних мережах виявився ректор Почаївської духовної семінарії УПЦ МП архієпископ Шумський Іов Смакоуз. Владика вважає затяжне президентство Владіміра Путіна ледь не Божим промислом. Почаївський архієрей підмітив, що Путін у статусі президента РФ зустрічався вже з трьома главами Ватикану, яких, згідно з церковними правилами, обирають пожиттєво. А пояснення цього факту у владики одне – допомога вищих сил:

« – Кто из них дейсвительно пожизненный?

– …От Бога это зависит!»

Раніше дописами у підтримку Путіна також відмітився священик УПЦ МП з Кременеччини Георгій Прокопчук, більше відомий серед священства як «Шумахер» за пристрасть до швидкої їзди. Він підтримав висловлену президентом Росії ідею довершити справу російського царя Миколи ІІ – розпочати війну з Туреччиною за Стамбул для вільного доступу російського флоту у Середземне море.