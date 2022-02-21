Українська рекордсменка з добового бігу Ірина Масник долучилася до Тернопільського Рандею.

Жінка провела розминку для учасників легкоатлетичного руху, пробіглася навколо ставу та заохотила жителів міста займатися легкою атлетикою.

Тернополянка Ірина Масник у Польщі побила рекорд України із добового бігу. Як повідомили організатори легкоатлетичного руху, на нещодавніх міжнародних змаганнях спортсменка подолала 228 кілометрів 593 метри.

“Побігали Runday разом з рекордсменкою України з добового бігу, переможницею десятків марафонів, півмарафонів, кросів — тернополянкою Іриною Масник та її чоловіком. Після пробіжки мали можливість протестити круті термоковдри від учасників Львівського півмарафону-2017. Будемо використовувати поки холодно. Дякуємо нашим волонтерам та Ірині Масник за розминку”.

Додамо, легкоатлетичний рух «Рандей» діє у Тернополі майже шість років поспіль. На створення цього руху тернополян надихнула британська ініціатива. Як розповів координатор проекту Андрій Бородій, пробіжки відбуваються щосуботи біля Тернопільського ставу незалежно від погодних умов. «Ми біжимо спеку, дощ, сніг і мороз. Датою заснування руху є 15 жовтня 2016-го року. Суть проекту у проведенні щотижневих п’ятикілометрових забігів з фіксацією результатів кожного учасника та відображення їх на сайті».