На Тернопільщині перепрофілюють районні лікарні у разі поширення коронавірусу.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук. Втім, у регіоні є потреба в спецобладнанні для надання допомоги хворим з такою інфекцією.

Наразі в області функціонує 100 інфекційних ліжок у двох госпітальних базах. При необхідності їхня кількість буде збільшена, – запевнив Володимир Богайчук.

«Госпітальними базами визначено КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» та КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня». У них облаштовано сто інфекційних ліжок: для дорослих – 50, та для дітей – 50. Діє відповідний алгоритм маршруту пацієнта. Однак в разі епідемічного поширення коронавірусної інфекції в області кожну районну лікарню буде перепрофільовано під надання медичної допомоги».

Наразі у регіоні є потреба в спецобладнанні – апаратах штучного дихання, яке необхідне для пацієнтів із серйозними ускладненнями дихальної системи. Для перевезення хворих створено дві спеціалізовані бригади екстреної медичної допомоги.

Софія Романська