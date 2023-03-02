Раптово піднялася температура і дитина впала у кому: на Тернопільщині несподівано помер школяр

На Тернопільщині помер школяр. Про важку втрату повідомили у школі, де вчився хлопчик.

“Колектив КЗ “Почапинський ЗЗСО” висловлює щирі співчуття батькам та родині Максима Романчука, учня нашої школи, з приводу важкої втрати.

Невимовний біль обпікає не тільки серця рідних, а й усіх, хто знав його: однокласників, класного керівника, вчителів. Нехай світла пам’ять про Максима залишиться в наших серцях, а Бог подарує йому Вічне життя.

Ми завжди будемо пам’ятати його…”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання 0352.ua, за словами односельців, в дитини раптом критично піднялася температура. У лікарні хлопчик впав в кому. Там він помер, не приходячи до тями.