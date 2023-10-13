Світ

Чому це сталося?

Вранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС обстріляв ракетами південь та центр Ізраїлю (в нас, українців, могла б відразу ж виникнути думка: “А як же їхній славнозвісний “Залізний купол”?) Водночас на територію країни проникли десятки палестинських диверсантів, що вже стало схожим на серйозний і скоординований злочинний задум, а не вилазку кількох відчайдухів-смертників. Коли ж з’явилися повідомлення про поранених та загиблих, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що ХАМАС оголосив його країні війну. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ввела режим готовності до війни, розпочалася масова мобілізація резервістів. Операція-відповідь отримала назву “Залізний меч”. Немає сумніву, що міць удару цього меча нападники відчують сповна, що не заважає вже зараз говорити про один з найбільших провалів ізраїльської розвідки за 50 років – з часів війни Судного дня 1973 року. Адже підготовка до нападу доволі численних груп екстремістів, підтриманих ракетними обстрілами, начебто не могла залишитися непоміченою. Однак залишилася, і тепер Ізраїль і США, які виділяють Ізраїлю мільярди доларів на оборону, вивчатимуть, чому це сталося.

“Тауруси” будуть?

Публічні висловлювання топ-політиків Німеччини подеколи змушують згадати пародію М. Задорнова на свого тезка Горбачова, останнього генсека кпрс (“Тут меня многие винят в записках, дескать, я еще в прошлом годе говорил, что у нас все будет. Но я же не говорил, что у ВАС все будет”). Зокрема, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Вашингтона пообіцяв Україні підтримку проти “жорстокої загарбницької війни Росії”. “Люди в Україні знають: те, що Німеччина обіцяє, буде виконано, і ви можете покластися на неї”, – запевнив він. Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина досі не ухвалила рішення про поставку Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки намагається “не допустити ескалації війни”. “Ми повинні забезпечити, щоб Німеччина не стала частиною конфлікту”, – сказав він. То як же, все-таки: оті “Тауруси” у нас будуть, чи два головні керівники Bundesrepublik Deutschland не схильні узгоджувати один з одним тексти своїх промов?

Нобелівська премія – українцям

Про угорців ще влітку, під час подорожі до Хорватії, довелося чути висловлювання, вельми далекі від захоплення й пієтету. І їхнє державне керівництво аж ніяк не можна назвати нині не те що відданим, а просто союзником України, яке з розумінням ставиться до її проблем. І все ж, маємо свіжий і яскравий приклад того, що не можна всіх стригти під одну мірку. І Віктор Орбан – це ще не вся Угорщина. Цьогорічний Нобелівський лауреат у галузі фізики угорець Ференц Краус планує витратити свою премію на благодійність та допомогу українцям. Зокрема, він передасть кошти ініціативі Science4People, яка допомагає відбудовувати українські школи. Цей фонд у 2022 році заснував сам Краус. Організація надавала українцям генератори під час блекаутів, а також допомагала школам з технічним обладнанням. В даний час 61-річний Ф.Краус працює у німецькому Інституті фізики імені Макса Планка.

Україна

Війна надовго?

Визнання того, що війна з Росією триватиме ще довго, не є ознакою “пораженчества” й підстави для уваги з боку органів, які узагальнено прийнято називати компетентними. Тим більше що про те, що перемога не прийде “завтра чи післязавтра”, заявляє й Президент Володимир Зеленський. При цьому він категорично відкидає ідею компромісу з Путіним. “Війна триватиме доти, доки Росія залишатиметься на українській території”, – не втомлюється повторювати очільник держави. За його словами, ті, хто вважає за можливе і потрібне розмовляти з господарем Кремля, “обманюють себе” – так само, як західні лідери, які підписали угоду з Адольфом Гітлером у Мюнхені в 1938 році лише для того, щоб спостерігати за його вторгненням у Чехословаччину. Водночас В.Зеленський переконаний, що згортання допомоги Україні з боку союзників лише затягне війну.

Повторення зимового зла

Очікування шурхоту опалого листя, а за ним скрипучого сніжку під ногами для українців не буде серед пріоритетних з настанням осінньо-зимового періоду: зокрема, Президент Володимир Зеленський переконаний, що російські терористи знову намагатимуться знищити нашу енергосистему, і що ворог уже готує ракетні атаки. “Нинішнє керівництво росії завжди робить те, що вже робило. Усі помилки вони повторюють. Усе зло теж повторюють. І коли у них не виходить, вони думають, що нібито зробили мало зла, щоб вийшло. Така божевільна логіка. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять. Але спробують зробити більше ударів і більше спроб обійти наш захист. Мусимо це врахувати”. – заявив він. Водночас Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до зими Україна посилить протиповітряну оборону енергетики, і що це буде унікальний для світу захист. За його словами, “минулого року в України не було ні Patriot, ні NASAMS, ні IRIS-T, ні багатьох інших систем. Тепер же наша ППО стала більш комплексною і досвідченою, а до зими вона буде ще сильнішою й ефективнішою”. Хотілося б…

Тернопілля

Скандал на всю країну

Не лише у Тернополі показово саджають катальпи, які опісля нерідко нищать члени місцевої вандальської спільноти – таке коїться, мабуть, в усій країні. І не лише в Тернополі мобілізація не надто свідомих громадян до лав ЗСУ частенько здійснюється, скажімо так, дикуватим чином – так само діють співробітники ТЦК по всій Україні (залучені до цього службові особи, напевно, доводитимуть, що іншого способу просто немає). Але саме у “файному” місті трапився останній (крайній) скандал з мобілізацією з типовим для таких ситуацій відеорядом: “запрошуванням” сісти у автобус із застосуванням сили, побиттям мобілізованих. Настільки гучний, що прогримів на всю країну, привернув увагу омбудсмена Верховної Ради з прав людини і став предметом розслідування ДБР. Значно тихіше, сказати б, акуратніше (поки не “спалився”) діяв інший представник влади: працівник поліції (тепер уже колишній) з Тернопільщини без зайвого галасу і самореклами організував підпільне виробництво… чого б ви думали? “Паленого” алкогольного сурогату? Борони Боже, психотропів? Та ні – звичайного тютюну. Підприємливий коп вирішив обійтися без зайвих формальностей і бюрократії, тобто без жодних дозвільних документів. Тепер, можливо, згадує фразу персонажа А.Папанова з “Діамантової руки” й думає, чи не варто було жити на одну зарплату…