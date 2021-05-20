У Тернопільській області суд покарав матір малотіньої дитини, котра в мережі цькувала іншу дівчинку. Інцидент стався в колишньому Бережанському районі.

Про це повідомляють “Тернопільські події” з посиланням на рішення Бережанського районного суду.

“В судовому засіданні пояснила, що дійсно її малолітня дочка у вказаний у протоколі період часу із різних сторінок писала образливі речі про неповнолітню, 2006 року народження. По якій причині вона це робила їй невідомо, однак як тільки вона довідалася про неправомірні дії її малолітньої дочки, то зразу провела із нею виховну роботу і тому запевняє, що в майбутньому такі дії не повторяться. Просила її суворо не карати”, – йдеться у рішенні суду.

Суд визнав маму дівчинки винною та призначив їй 850 грн штрафу. Також жінка сплатить судовий збір в розмірі 454 грн.