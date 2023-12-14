Письменник з Тернополя – серед переможців премії “Книга року в Україні”

У четвер, 14 грудня, редакція BBC News Ukraine оголосила переможців щорічної літературної премії Книга року BBC 2023 в Україна.

Переможців традиційно обрали в трьох категоріях з п’яти фіналістів в кожній категорії. До лонгліста цього року увійшло 40 видань, повідомляє NV.UA.

Книга року BBC 2023 — Драбина, Євгенія Кузнєцова, Видавництво Старого Лева.

Дитяча книга року BBC 2023 — Анна Ярославна: київська князівна — королева Франції, Іван Малкович, Видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

Книга року ВВС Есеїстика 2023 — Пригоди української літератури, Ростислав Семків, видавництва Темпора.

Церемонія оголошення переможців відбулась у книгарні-кав’ярні Readeat у Києві. Вперше з початку повномасштабного вторгнення церемонія пройшла в живому форматі.

До цьогорічного журі літературного конкурсу увійшли професорка Національного університету Києво-Могилянська академія Віра Агеєва, письменниця і радниця з питань культури ЄБРР Світлана Пиркало, блогер Віталій Чепинога, професор Канзаського університету Віталій Чернецький і головна редакторка BBC Україна Марта Шокало. Літературна премія Книга року BBC проходить в Україні вже 19 років.

Довідково

Ростисла́в Се́мків народився 6 червня 1975 року в Тернополі. Український письменник, літературознавець, літературний критик, перекладач, видавець, доцент Національного університету “Києво-Могилянська Академія”. Навчався у тернопільській ЗОШ №3 і Тернопільському державному педагогічному університеті.