Українська поетеса, акторка та парамедик-доброволець Національної гвардії України Катерина “Пташка” Поліщук відзначає 23-річчя.

Захисниця “Азовсталі” увійшла до рейтингу “30 до 30: обличчя майбутнього” від Forbes.

Gazeta.ua зібрала найцікавіші факти з життя військової та її фото.

Катерина народилася у селі Соснівці на Тернопільщині. Закінчила відділ співу мистецького фахового коледжу, працювала в київській мотошколі The Riders.

Навесні 2021 року у Києві пройшла курси домедичної допомоги та вирушила надавати допомогу бійцям в зону бойових дій на Донеччину. Під час повномасштабної війни приїхала працювати до госпіталю в Маріуполі. Після того, як росіяни його знищили “Пташка” потрапила на завод “Азовсталь”.

Стала відома завдяки виконанню кількох українських патріотичних пісень (“Зродились ми великої години”, “Нам не страшний червоний гніт”, “Батько наш – Бандера”) в підвалах “Азовсталі”.

19 травня 2022 року Поліщук з іншими медиками та військовослужбовцями, виконуючи наказ президента Зеленського, вийшла з заводу, після чого всі оборонці “Азовсталі” потрапили у російський полон.

21 вересня відбувся обмін і Катерина повернулась додому.

Нагороджена орденом “За мужність” III ступеня. Крім цього вона є почесним громадянином Тернополя і лауреатом конкурсу “Людина року-2022” на Тернопільщині.