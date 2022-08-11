Псевдоволонтер з Тернопільщини продавав бронежилети, які були привезені зі США як гуманітарна допомога. ФОТО

Торгував бронежилетами, отриманими як гуманітарну допомогу – підозрюють псевдоволонтера на Тернопільщині.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури викрили тернополянина, який продавав військову амуніцію, ввезену в Україну як гуманітарну допомогу (ч. 3 ст. 201- 2 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За версією слідства, тернополянин спільно з іншими особами ввозив в Україну бронежилети, кошти на які збирали у США. Амуніцію на пожертви з-за кордону купував брат організатора схеми. ЇЇ доправляли зі США до Польщі літаком, а далі переправляли в Україну як гуманітарну допомогу місцевому благодійному фонду. Проте вона потрапляла не до благодійної організації, а на склади організатора схеми. Звідти, зібрану за пожертви допомогу для військових, псевдоволонтер продавав. Під час реалізації 49 бронежилетів за 620 тис грн його викрили правоохоронці.

Наразі встановлюється коло усіх причетних до незаконного бізнесу осіб. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Вилучену амуніцію буде передано на потреби ЗСУ.

Заходи з викриття здійснювались спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу Управління СБУ в області.