Інколи, у Дністровському каньйоні, зранку коли сходить сонце, а у долині річки ще стоїть туман, можна спостерігати незвичайне атмосферне явище – Брокенський привид.

Таке атмосферне явище є оптичною ілюзією, яка полягає у виникненні тіні великого розміру самого спостерігача чи окремих об’єктів. “Привид” з’являється, коли сонце світить позаду спостерігача, який дивиться вершини схилу в туман. Світло проектує тінь людини вперед крізь туман, розповідають на сторінці Національного природного парку “Дністровський каньйон“.

Уявне збільшення розміру тіні – це оптична ілюзія, яка виникає, коли спостерігач порівнює свою тінь, що лежить на відносно близьких хмарах (тумані), з далекими об’єктами поверхні, які видно крізь просвіти в хмарах; або коли неможливо зорієнтуватися в тумані та порівняти розміри. Тінь також падає на краплі води на різній відстані від ока, спотворюючи сприйняття глибини. Через рух шару хмар, або коливання щільності хмар, може здатися, що силует рухається (іноді досить раптово) незалежно від спостерігача, що додає додаткової містичності.

Тінь фігури часто оточена сяючим ореолом – кільцями кольорового світла. Це дивовижне оптичне явище викликане дифракцією світла на дрібних краплях води, завислих у повітрі.

Явище “Брокенський привид” отримало таку назву завдяки гірському піку Брокен у Німеччині, де було описано це явище.