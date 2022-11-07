Сергій Притула показав відео роботи “народних Байрактарів”.

На кадрах зафіксовані моменти влучань снарядів у ворожі танки, тронетранспортери та іншу важку техніку.

“«Трясця», «Ковінька» і «Халепа» передають вітання! Працюють Народні Байрактари!!!”, – написав наш земляк.

Нагадаємо, збір грошей на “народні Байрактари” Притула оголосив 22 червня. Лише за перший день вдалося зібрати майже 50% суми. Загалом за 3 доби українці зібрали 600 мільйонів гривень. Це вразило увесь світ.

Водночас турецька військова компанія Baykar заявила, що подарує Україні безпілотники, а 600 мільйонів необхідно спрямувати на допомогу в боротьбі народу України.

Згодом стало відомо, що на зібрані гроші Притула придбав супутник компанії ICEYE. Відповідне рішення ухвалили після розмови з Міністерством оборони України. Тоді Притула наголосив, що тепер “бавовни” в окупантів буде ще більше.