У Петрикові поблизу Тернополя благодійний фонд «Карітас» облаштував прихисток для пенсіонерів, які покинули свої домівки через війну, – повідомив директор фонду Роман Загородний. За його словами, у прихистку можуть проживати 40 людей.

У прихистку є все необхідне для комфортного проживання, – розповідає Роман Загородний. Тут можуть жити і безкоштовно харчуватися одинокі пенсіонери, які приїхали із територій, де відбуваються бойові дії.

«Ми відкрили цей прихисток, щоб люди похилого віку, яких війна змусила рятувати своє життя та переїжджати в наш край, мали дах над головою та гідні умови проживання. Це місце слугуватиме людям домом. Тут прийматимемо насамперед одиноких осіб від 60 років з числа внутрішньо переміщених, які здатні самі себе обслуговувати. Прихисток облаштовано для проживання у 2-х, 3-х та 4-х місних кімнатах. Там є усе необхідне для комфортного життя: санвузли, пральня та їдальня загального користування. Поруч є велика прибудинкова територія та ліс».

Прихисток відкрили завдяки підтримці меценатів з Австрії. Особам, які там проживатимуть, надаватимуть безкоштовну психологічну підтримку та консультативну медичну допомогу.