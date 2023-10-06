На другому році активної війни — жодних висновків. Паломники та священники Почаївської Лаври досі моляться за “мір во всьом мірє” та відмовляються називати росію агресором.

Журналісти каналу Т1 поцікавилися настроями вірян. І з’ясували, чи готові прихожани московського патріархату відвідувати святиню, якщо там буде українське духовенство.

Без сумніву, святиня у Почаєві з давніх-давен намолене місце, але хто тут зараз молиться і за кого? Не перший рік Лавра є осередком поширення російської пропаганди. А з початком повномасштабного вторгнення їхні попи взагалі заперечують війну. Відмовку знайшли, моляться за “мір ва всьом мірє”. Тай прихожан це влаштовує. Кажуть, головне добре молитись, читати оповіді , а жінкам покривати голову. А що твориться в світі, це не їхні проблеми.

Виходить, новини з фронту не є достатнім аргументом того, що московському патріархату не місце на території України. Тай приналежність їхньої віри до росії чи її діянь ці побожні люди не визнають.

Дійсно, така позиція в багатьох вірян Почаївської Лаври. Самостійно аналізувати та робити висновки прихожани московської віри відмовляються. Адже політикою не цікавляться, про війну не говорять, а моляться – за усі братні народи. Хоча, є і дещо цікаве. Хоч кажуть, що церква в не політики, та приїжджати в лавру, якщо вона не буде під юрисдикцією Москви – не будуть.

Детальніше – в сюжеті.