Жінка спочатку перекинула завдаток, а через декілька днів оплатила всю суму за житло. Проте, коли приїхала в Буковель, то будинку за вказаною адресою не виявилося. Потерпіла про факт шахрайства повідомила співробітників поліції.

Як з’ясувалося, тернополянка в одній із соцмереж знайшла оголошення про оренду житла в Букровелі. Зв’язалася з орендодавцем, обговоривши умови перерахувала йому спочатку 9 000 гривень завдатку за бронювання, а потім ще – 13 500 гривень. Коли ж приїхала у Буковель, зрозуміла, що потрапила у шахрайську пастку.

За даним фактом дізнавачі Тернопільського райуправління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Поліцейські радять мешканцям області бути обережними та ніколи до перегляду житла не перераховувати жодні кошти. Уважно вивчайте оголошення, шукайте відгуки інших клієнтів в інтернеті. Дізнавайтесь якомога більше деталей про об’єкт: точну адресу, вулицю та номер будинка; поцікавтесь інфраструктурою, що там поблизу є, які магазини, кафе та інше (шахраї зазвичай вагаються з відповіддю, коли запитуєте подробиці); перевірте отриману інформацію на Google карті, чи дійсно там є цей будинок та об’єкти поблизу, подивіться вигляд місцевості на панорамі. Для додаткової безпеки, особливо при бронюванні квартири подобово, попросіть надіслати документи на житло.