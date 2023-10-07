Українські клуби не розбещують своїх вболівальників успіхами у єврокубках, але минулий тиждень став приємним винятком. “Шахтар” у Лізі чемпіонів, поступаючись після першого тайму на полі бельгійського “Антверпена” 0:2, доволі несподівано зумів докорінно переламати ситуацію на свою користь, перемігши в підсумку 3:2 завдяки дублю Сікана і голу зі штрафного (не без допомоги рикошету) Ракицького. Попри перемогу, фахівці відзначають звичні хиби в грі футболістів “Шахтаря” і зазначають, що більш класний клуб не дав би їм можливості зробити такий comeback. “Антверпен” же і сам грав, і, на свою біду, дав грати суперникам. У Лізі конференцій “Зоря” на виїзді у рівному, загалом, поєдинку змогла здолати ісландський “Брейдаблік” (запам’ятати трохи легше, ніж назву вулкана Фаградальсфьядль, що декілька років тому наполохав і острів’ян, і всю північну Європу) – 1:0. Завдяки цим двом перемогам Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА випередила Ізраїль і тепер посідає 17-й рядок.

Все в цім світі має кінець, в тому числі й така неприємна для атакуючого футболіста річ, як відсутність забитих голів. У поєдинку 7-го туру АПЛ “Фулгем” – “Челсі” Михайло Мудрик відзначився взяттям воріт господарів на 18-й хвилині. Цей гол є для 22-річного уродженця Харківської області першим за “аристократів” не лише в АПЛ, а й у всіх турнірах. Мудрик став сьомим українським футболістом, якому вдалося забити гол у матчах елітного дивізіону чемпіонату Англії. До нього в АПЛ забивали Сергій Ребров (“Тоттенгем”), Андрій Шевченко (“Челсі”), Андрій Воронін (“Ліверпуль”), Андрій Ярмоленко (“Вест Гем”), Віталій Миколенко (“Евертон”) і Олександр Зінченко (“Арсенал”). Багато англійських ЗМІ розмістили з цього приводу на своїх сторінках фотографії з Мудриком. “Нарешті він зробив це!”, – підписано під однією з них.

Чемпіонат світу з футболу 2030 року відбудеться у Марокко, Португалії та Іспанії. Вперше в історії турнір буде проведено на територіях двох континентів: Європи і Африки. Також на честь століття турніру свої перші матчі збірні Уругваю, Аргентини та Парагваю проведуть вдома, адже саме Південна Америка була першою господаркою чемпіонату. Всі шість названих країн отримають автоматичну перепустку на турнір. Ніби й трохи забагато, але якщо врахувати, що волею ФІФА з 2026 р. у фінальній частині Кубку світу виступатимуть аж 48 команд, то 6 привілейованих може видатися не такою вже й великою цифрою. Варто нагадати, що Україна також претендувала на проведення Мундіалю-2030 і подавала заявку разом з Португалією та Іспанією. Але в певний момент європейські партнери дійшли висновку, що Марокко з точки зору логістики буде зручнішим варіантом для спільної організації чемпіонату світу. До того ж, важко сказати, чи саме співучасть у проведенні Кубку світу хвилюватиме Україну в 2030 році…

Журналіст Ігор Циганик поділився інформацією, де збірна України гратиме номінально домашній матч відбору на Євро-2024 проти збірної Італії. “Наскільки мені відомо, домашній поєдинок проти команди Італії збірна України, швидше за все, проведе в Німеччині”, – повідомив він. Днями з’ясувалося, що “агентурні дані” Циганика не підвели – гра справді відбудеться в Німеччині. Конкретно – у Леверкузені. Попередні “домашні” матчі Україна проводила в Словаччині, де приймала Мальту (1:0), та в Польщі, де зіграла проти англійців (1:1). Гру проти Північної Македонії підопічні Сергія Реброва проведуть 14 жовтня в Чехії. Як видно, “нагріти місце” десь у Європі нашій збірній не вдається. Поєдинок Україна – Італія запланований на 20 листопада, і він може стати визначальним для обох збірних в плані боротьби за вихід на Євро-2024. Зараз збірна України посідає третє місце у своїй кваліфікаційній групі, поступаючись Англії та Італії. На Євро-2024 напряму вийдуть дві кращі команди з групи.

Нещодавно в Instagram-акаунті Артема Мілевського з’явилося відео, яке викликало бурхливу реакцію вболівальників. На ньому Артем…як би м’якше сказати…не зовсім впевнено стоїть на ногах. Вочевидь, у відомого в недавньому минулому форварда виникли якісь проблеми, і розв’язати їх він взявся найлегшим і характерним для східнослов’янського етносу способом. Стан здоров’я свого колишнього партнера по збірній України прокоментував екс-нападник “Дніпра” Євген Селезньов: “Я з ним завжди на зв’язку і готовий взяти на себе будь-які витрати щодо лікування… Але я ж не можу приїхати до нього і взяти його в кайдани. Тут потрібне його бажання. Допомогти Артему хочу не лише я. Ми з хлопцями мали відвезти його до лікарні, але він не бере слухавку”. Все ж, як стало відомо, за активного сприяння президента “Динамо” Ігоря Суркіса “Тьому” таки вдалося прилаштувати у спеціалізовану клініку. Там, звичайно, проведуть необхідну дезінтоксикацію й інші терапевтичні заходи. Але пересадити голову, як свідчить сумний приклад ще більш зіркового “забулдиги” – англійця Пола Гаскойна – не зможуть…