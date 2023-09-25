Антициклон зумовлюватиме погоду цими днями на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, у краї збережеться мінлива хмарність, вночі та вранці можливий туман. Вдень температура повітря сягатиме 28 градусів тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, антициклональний характер погоди збережеться впродовж поточного тижня. У краї обійдеться без опадів, вітер південно-східний, 5 – 10 м/с.

«Знову сонце, знову тепло, знову антициклон. В Україні триває і триватиме суха сонячна погода. Антициклон охопить завтра й найближчими днями всю територію України, тому обійдеться без дощів. Температура повітря очікується високою: +24 +29 градусів і навіть у нічні години буде не холодно, +10 +17 градусів! За таких синоптичних умов зростає суттєво пожежна небезпека», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, дощі пройдуть після 3 жовтня. Тоді у краї очікується і зниження температури повітря.