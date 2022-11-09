Минулої доби піротехніками Тернопільщини знешкоджено протитанкову міну часів Другої світової війни.

8 листопада о 09:20 у с. Ратищі Залозецької територіальної громади Тернопільського району в лісовому масиві виявлено артилерійський снаряд АС-76 мм часів Другої світової війни.

Цього ж дня о 14:00 фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління вилучено та знищено в безпечному місці протитанкову міну ТМ-62 часів Другої світової війни, виявлену напередодні у с. Великі Бережці Кременецької територіальної громади Кременецького району в лісовому масиві поблизу ставка.

Про це повідомляють у ДСНС.