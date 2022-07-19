Минулої доби піротехніками ДСНС вилучено та знешкоджено два артилерійські снаряди часів Другої світової війни.

18 липня о 10:40 на відкритій території поблизу м. Борщів Чортківського району виявлено артилерійський снаряд АС-75 мм часів Другої світової війни та о 17:30 фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління вилучено і знищено в безпечному місці.

О 19:00 у с. Пилява Трибухівської територіальної громади Чортківського району на території приватного домогосподарства виявлено протитанкову міну ТМ-53 мм часів Другої світової війни.

Цього ж дня о 12:30 фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління вилучено та знищено застарілий боєприпас, а саме артилерійський снаряд АС-75 мм, виявлений 15 липня в с. Криниця Монастириської територіальної громади Чортківського району.