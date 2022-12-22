Протирадіаційне укриття на Тернопільщині привели до ладу лише після втручання прокуратури

Під час розгляду позову прокуратури у суді селищна рада усунула порушення при використанні протирадіаційного укриття в закладі освіти.

Тернопільський окружний адміністративний суд закрив провадження у справі за позовом Бережанської окружної прокуратури у зв’язку з добровільним виконанням відповідачем позовних вимог. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Нагадаємо, прокуратура подала позов до суду в інтересах держави до однієї з селищних рад Тернопільського району про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання привести у стан готовності захисної споруди цивільного захисту.

Оскільки орган місцевого самоврядування добровільно усунув порушення, провадження у справі закрито. Споруда повністю готова для повноцінного використання у воєнний час як протирадіаційне укриття.