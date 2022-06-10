Кожні 10 років необхідно ревакцинуватися від правця і дифтерії.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, під час війни ризики поширення інфекції збільшуються.

Колективний імунітет від інфекційних хвороб на Тернопільщині знижується. Відтак необхідність у ревакцинації є у дітей і дорослих.

«Дорослі кожні десять років повинні вакцинуватися від правцю та дифтерії. Ми розгорнули кампанію з проведення вакцинації, як дітей так і дорослих. Сімейні лікарі займаються тою частиною населення, яка законтрактована. А щодо тих осіб, які до нас приїхали, то визначені мобільні бригади, які займаються цим», – каже Ольга Ярмоленко.

На Тернопільщині проводять екстрену вакцинацію проти правця. Якщо дорослий або дитина, якій не робили щеплення, поранилася, необхідно звернутися до лікаря, щоб зробити термінову профілактику.

«Під час війни вакцинація найбільш актуальна. Ризики поширення захворювань дуже великі. Рівень колективного імунітету знизився. Через епідемію коронавірусу люди менше щеплювалися за календарем, тепер почалися військові дії. Наше населення, маючи паніку, страх, не отримало свого щеплення, яке б мало отримати вчасно. Це дитяче населення та доросле. Відповідно до календаря, є інфекції, щеплення проти яких необхідне, це туберкульоз, гепатит Б, дифтерія, правець, кашлюк, кір, паротит, краснуха. Діти зобов’язані вчасно щепитися проти цих інфекцій. Має бути вакциноване також і доросле населення, кожні 10 років має бути щеплення проти дифтерії та правця. Враховуючи військовий час, такі щеплення надзвичайно актуальні. Вони мають великий ризик поширення на території. Додаткові ризики маємо через велику кількість внутрішньо переміщених осіб», – каже регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва.

Внутрішньо переміщені українці можуть щепитися у державних медичних закладах населених пунктів, у яких вони перебувають. Для щеплення підписувати декларацію з місцевим лікарем не обов’язково.