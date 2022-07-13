Рішення щодо надання довідок військовозобов’язаним на виїзд в сусідні області – скасували.

Про це повідомив на брифінгу начальник Тернопільського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Гусєв. Втім, військовозобов’язані повинні мати таку довідку при виїзді за кордон. Зокрема, це стосується студентів.

«Всі військовозобов’язані або призовники, які підпадають під статтю 23 «Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації» мають прибути до територіальних центрів, де вони документально підтверджують своє право на пільгу. Відповідно до цього, ті, хто виїжджають за кордон на навчання, отримують відповідну довідку, а також запис у військово-обліковому документі щодо того, що цим військовозобов’язаним був призовник, і цим правом може користуватися. Прошу всіх дотримуватися законодавства, що стосується постановки на облік. Це стосується не тільки переселенців, а й тих, хто не став ще на облік, згідно вимог законодавства», – зазначив Ігор Гусєв.

Додамо, у разі зміни місця проживання військовозобов’язані повинні стати на облік протягом 7 днів.