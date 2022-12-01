Просто міцно спала: у Тернополі батьки викликали поліцію через вчинок доньки

У вівторок патрульні отримали повідомлення від схвильованої матері, що її 7-річна донька помилково зачинилася у квартирі на замок, який відчиняється лише зсередини.

Дівчинка на поклики матері не відповідає, тож жінка дуже сподівається на допомогу поліцейських.

Патрульні викликали на підмогу рятувальників та карету швидкої, на той випадок — раптом дівчинка потребуватиме допомоги лікарів.

Працівники спецслужб спільними зусиллями зламали двері до помешкання та зайшли всередину. На щастя, дівчинка не постраждала, вона просто міцно спала в ліжечку. Мати була безмежно вдячна всім присутнім за допомогу.