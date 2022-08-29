Під час п’ятої сесії сьомого скликання Тернопільської обласної ради, що відбулося в п’ятницю, депутатам вдалося розглянути понад сотню питань.

Про підсумки засідання розповів голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Одним з перших під час сесії розглянули питання про присвоєння звання «Почесний громадянин Тернопільської області» п’ятдесятьом уродженцям Тернопільщини. Більшість з них – Герої, які з 2014 року виступили на захист України та віддали за неї життя.

Ще одним питанням, що було розглянуто на засіданні, є звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо врегулювання на законодавчому рівні діяльності церкви московського патріархату.

– Ми таки дотиснули з головами фракцій питання ворожої організації в нашій області, і сьогодні депутати одноголосно проголосували звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо діяльності церкви московського патріархату,– говорить Михайло Головко. – Дякую депутатському корпусу, дякую активістам, які зібрали уже більш як 50 тисяч підписів на підтримку законопроєкту про заборону московського патріархату. Сподіваємося, що позиція Тернопільської обласної ради буде почута в Києві.

Під час засідання депутати проголосували за внесення змін і доповнень щодо надання разової грошової допомоги з фонду Тернопільської обласної ради на 2021-2025 роки та про внесення змін до обласної комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення (Програма “Турбота”).

– Також з метою оптимізації діяльності обласної ради до порядку денного були включені проекти про ліквідацію комунального підприємства Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний інформаційно-туристичний краєзнавчий центр» та реорганізацію Підгаєцького районного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Підгайціагроліс» та комунального підприємства «Видавництво «Рада»,– зазначає Михайло Головко.– Ухвалили ряд питань, що стосуються перейменувань обласних закладів, затвердження статутів комунальних закладів та багато інших господарських питань. Затвердили бюджетні звіти за 2021 рік. Із найприємнішого – нагородили найактивніших краян почесними відзнаками Тернопільської обласної ради «За заслуги перед Тернопільщиною» імені Ярослава Стецька, нагрудними знаками «За особливий внесок у розвиток Тернопільщини та України», почесними грамотами, цінними подарунками (годинниками) і подяками голови Тернопільської обласної ради з нагоди Дня незалежності України.

Михайло Головко подякував депутатам за плідну роботу та додав, що на засіданні були присутніми не всі, адже 12 депутатів зараз воюють в ЗСУ.