Тернопільська Нива оголосила про призначення нового головного тренера. Ним став колишній виконувач обов’язків Олександр Стахів, який замінив на посту кермового Василя Малика.

Прогнозовано, але відтепер офіційно. Мова про призначення Олександра Стахіва головним тренером тернопільської Ниви, пише Український футбол.

Приставки в.о. Стахів позбувся вчора, про що повідомила пресслужба клубу з Тернополя.

Після 18 турів Першої ліги (група А) Нива посіла підсумкове восьме місце в турнірній таблиці за підсумками першого етапу розіграшу Першої ліги.

Навесні команда Олександра Стахіва боротиметься в другій десятці за те, щоб зберегти прописку в Першій лізі.

На продовження прописки в Першій лізі в тернополян непогані шанси – з 20 очками в активі вони відразу посіли четверту сходинку в турнірній таблиці.

Нива розпочинала сезон 2023/2024 років під керівництвом Василя Малика.

Малик очолив команду в червні 2023 року. Під його керівництвом команда провела десять матчів, в яких здобула чотири перемоги, один раз зіграла внічию і ще п’ять матчів матчів програла.