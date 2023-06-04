Докторка економічних наук, професорка Західноукраїнського національного університету Віта Семанюк отримала почесну нагороду імені Івана Виговського.

Такою науковою нагородою вшановується внесок громадян України у розвиток науки, культури та громадського життя, у формування громадянського суспільства та розбудову демократичної України спрямованої до Європи.

Урочисте вручення нагороди відбувається у Варшавському університеті кожного року 22 травня, у день, коли Сейм ратифікував Гадяцьку унію між Річчю Посполитою Обох Народів та Військом Запорозьким. Нагородження проходить під почесним патронатом Президента Республіки Польща. Під час церемонії було зачитано вітального листа Анджея Дуди.

Віта Зеновіївна отримала диплом за підписом ректорів, проректорів усіх університетів – засновників нагороди та отримала право на наукове стажування і читання лекцій у двох університетах Польщі, де є наукові школи за профілем лауреата премії, упродовж 2 місяців.

До слова, нагорода заснована у 2014 році Центром східноєвропейських студій Варшавського університету та найпрестижнішими польськими університетами: Варшавським, Ягеллонським, Вроцлавським, Університетом Адама Міцкевича в Познані, Університетом у Білостоці, Університетом Марії Кюрі-Склодовської, Люблінським католицьким університетом, Жешувським університетом, Колегією Східної Європи у Вроцлаві та Національним інститутом Оссолінських у Вроцлаві. Пізніше до нагороди приєдналися Гірничо-металургійна академія в Кракові, Академія Леона Козьмінського, Коледж Європи, Краківська академія мистецтв, Варшавська академія мистецтв, Collegium Civitas, Познанська політехніка, Жешувська політехніка, Варшавська політехніка, Вроцлавська політехніка, Головна школа сільського господарства, Економічний університет у Вроцлаві, Педагогічний університет у Кракові, Аграрний університет у Кракові, Гданський, Лодзький та Вармінсько-Мазурський університети.