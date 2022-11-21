Проект з довгою назвою: що хочуть зробити на місці залізничної лікарні у Тернополі

Новий інвестиційний проект хочуть реалізувати у Тернополі. Має він довгу назву: «Реконструкція існуючої нежитлової будівлі під центр тимчасового проживання, реабілітації та відновлення фізичного і психологічного здоров’я внутрішньо переміщених та соціально незахищених осіб з вбудованими приміщеннями громадського призначення, надбудовою житлових квартир та влаштуванням підземного паркінгу-укриття». Усе це планують розмістити у приміщенні колишньої залізничної лікарні, що на вулиці Івана Франка, 3.

Засідання комісії з вибору інвестора для цього проекту відбулися сьомого та десятого листопада, а протокол засідання затвердили на виконкомі 16 листопада. Спочатку проект мав дещо іншу назву – без приміщень громадського призначення, надбудовою житлових квартир та підземним паркінгом-укриттям. І свої пропозиції для його реалізації подали ТОВ «Тер Інвест Корпорейшн» та ТОВ «Авакс Проф». На засіданні сьомого листопада начальник відділу правової експертизи проектів документів управління правового забезпечення Олег Ярош зауважив, що враховуючи положення Постанови Кабміну від 29 квітня 2022 року № 495 доцільно відкоригувати назву інвестиційного проекту. Начальник управління стратегічного розвитку міста Юрій Дейнека додав, що законодавством передбачено облаштування мережі захисних споруд цивільного захисту. Тому назву проекту змінили та звернулись із запитанням до інвесторів чи готові вони його реалізувати.

Продовжили засідання комісії 10 листопада коли отримали відповіді потенційних інвесторів. На ньому Юрій Дейнека повідомив, що «Авакс Проф» відмовилось від реалізації проекту. Таким чином «Тер Інвест Корпорейшн» проголосили переможцем конкурсу з вибору інвестора.

За даними сервісу «You control» це товариство зареєстроване 22 червня 2022 року у Тернополі. його керівником є Олександр Василик. Розмір статутного капіталу складає 10 мільйонів гривень. Основний вид діяльності – організація будівництва будівель.

У своїй конкурсній пропозиції «Тер Інвест Корпорейшн» гарантує готовність та здатність профінансувати усі витрати пов’язані з проектуванням, реконструкцією та введенням в експлуатацію будівлі та благоустроєм прилеглої території. Частина приміщень реконструйованої будівлі становитимуть комунальну власність Тернопільської міської ради.