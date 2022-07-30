Працівники торгівлі відзначатимуть своє професійне свято 31 липня. Продавець – один із видів діяльності, на який завжди є попит на ринку праці.

За даними Тернопільського обласного центру зайнятості, з початку цього року для працівників сфери оптової та роздрібної торгівлі було 1018 вакансій: продавців продовольчих і непродовольчих товарів, продавців-консультантів, продавців на ринку, касирів торговельного залу, менеджерів зі збуту тощо. Вони становили 14% від усіх вакансій по області. З них 62% вже укомплектовані службою зайнятості.

Зараз на Тернопільщині є 57 вакансій у сфері торгівлі. Своїм працівникам роботодавці готові платити до 15 тисяч гривень. Професію касира торговельного залу та продавця продовольчих товарів можна освоїти за спрямуванням служби зайнятості. Навчання впродовж 4,5-5,5 місяців проходить в Івано-Франківському, Львівському, Полтавському, Одеському, Рівненському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Професію продавця продтоварів також можна здобути в Чортківському вищому професійному училищі. Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.