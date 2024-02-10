Президент УЄФА Александер Чеферін від певного часу став говорити в своїх інтерв’ю доволі дивні речі (щоб не вжити гостріший вираз для висловлювань високого футбольного чиновника). Ще раніше він обмовився про обов’язковість виступу на Євро-2024 Італії, чим поставив у доволі незручне становище українських футболістів, котрі були головними суперникам для nerazzurri в кваліфікації. Такий прозорий натяк європейського топ-чиновника робив конче необхідну перемогу нашої збірної практично нереальною.Тепер же з урахуванням можливого виходу на Євро-2024 України чи Ізраїлю А.Чеферін зазначив, що це може ускладнити питання безпеки на турнірі, але впевнений, що Німеччина впорається з цими викликами. “Зараз настали божевільні часи і можна сказати, що світ зійшов з розуму. У такій ситуації головним питанням на турнірі буде безпека. Моє побоювання стосується не лише стадіонів. Вони, я певен, будуть захищені нормально. Але у містах збиратимуться фани. Однак залишаймося оптимістами. Впевнений, що все буде гаразд”, – сказав Чеферін.

Прояви насилля на футбольних аренах світу наразі не демонструють тенденції до зниження. І, що цікаво, не мають наміру особливо стримуватися в проявах емоцій арбітри, яким сам бог велів дотримуватися правил і стежити за чистотою гри. В одному з епізодів матчу арбітр з Сомалі Омар Артан схопив за шию форварда команди Алжиру Юсефа Белайлі. Справа в тому, що форвард французького клубу “Аяччо” бурхливо протестував проти рішення рефері, і суддя застосував силу, щоб заспокоїти футболіста. І дати зрозуміти останньому, що в середовищі сомалійських піратів свої специфічні уявлення про футбольні правила.

Його неспокійна і нерідко схильна до скандалів душа матиме у засвітах причину для умиротворення: Верховний суд Італії зняв з покійної аргентинської легенди футболу Дієго Марадони звинувачення в ухиленні від сплати податків, поклавши край 30-річній судовій позові між екс-нападником “Наполі” та податковими органами. Марадону звинуватили в тому, що він нібито використав довірені компанії в Ліхтенштейні, щоб ухилитися від судових витрат при отриманні платежів від клубу “Наполі” у період з 1985 до 1990 року за права на його особистий імідж.

Віктор Скрипник, який нещодавно змінив тренерський місток у полтавській “Ворсклі” на такий же у харківському “Металісті 1925″, поділився думкою щодо сили чемпіонату в УПЛ: ” Провідні клуби стали слабшими, а решта трохи піднялася, і все дуже вирівнялося. Немає і безпросвітних аутсайдерів, можливо лише у “Минаю” погано з набором очок. А так – у кожному матчі боротьба, майже всі команди біжать, діють жорстко в єдиноборствах, грають інтенсивно. Це не як було раніше, коли “Шахтар” і “Динамо” намагались щось показати у Лізі чемпіонів, а в УПЛ награвали гравців ротації. І по цих грандах рівняли всіх інших без шансів для них. Нині ж кожен може обіграти кожного”.