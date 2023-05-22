Цими вихідними, 20 травня, з нагоди відзначення Дня вишиванки на набережній Тернопільського ставу відбувся «Символічний пробіг у вишиванках». Учасники подолали дистанцію 5 км.

До участі у цій спортивний події запрошувалися усі охочі, основна умова була – одягнути вишиванку або мати при собі патріотичну символіку, прапор тощо.

Пробігши учасники отримали ексклюзивні фінішні медалі, смаколики та подарунки від партнерів заходу.

Також на території старто-фінішного містечка була розташована творча локація від Благодійного фонду «Тернопіль», де діти малювали листівки з побажаннями та підтримкою для військових ЗСУ.

Організатори: управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення та Федерація легкої атлетики Тернопільської області.