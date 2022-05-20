Світ

Кошмар замість мрії

Може скластися враження, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер поставив собі за мету докорінно змінити думку про себе українців – і через свою колишню сумнозвісну формулу щодо Донбасу, і щодо надмірної лояльності до путінської Росії. Він, зокрема, заявив, що війна РФ проти України поставила хрест на ідеї спільного європейського дому, озвучену ще Міхаїлом Горбачовим. “Мрія про спільний європейський дім провалилася. Його місце зайняв кошмар”,- заявив він. Штайнмайер також наголосив на необхідності захисту демократії. “Ми були занадто впевнені, що мир, свобода, процвітання – це само собою зрозуміле. Але ця війна жорстоко дає зрозуміти, що ми повинні захищати нашу демократію. Напад на Україну – це і напад на ідею ліберальної демократії та цінності, на яких вона ґрунтується: свобода, рівність, повага до прав людини та людської гідності”,- зазначив президент Німеччини. Він також назвав “підступним та цинічним перекручуванням історії” спроби Путіна провести паралель між перемогою над Третім рейхом у 1945 році та нинішньою агресію проти України.

“Твердолобого” охопив сумнів

Одіозний путінський пропагандист Сєргєй Марков, який регулярно виступає на російських каналах, здається, зовсім занепав духом. Раніше, на початку агресії Росії в Україну, він заявляв, що українські Збройні сили швидко перестануть чинити опір і здадуться в полон. Вони ж (чомусь) продовжують вперто опиратися. І от тепер кремлівському політологу відкрилися очі на те, що велика російська армія виявилася не такою вже й непереможною. А сама Росія потрапила в міжнародну ізоляцію. На своїй сторінці у Facebook Марков розмістив дуже печальний пост, у якому, зокрема, говорить таке: “Йдуть жорстокі бої, гинуть наші солдати… Громадяни Росії з гіркотою побачили, що російська армія не настільки сильна, як всі думали. Повільно, дуже повільно вона все робить. Всі вже втомилися від зведень про сотні знищених цілей, але майже за повної відсутності просування вперед. Населення Росії шоковане тим, що проти нас нині згуртувалися країни, які останніми століттями роблять історію. Таке відчуття, що проти Росії ополчилася вся західна цивілізація”. Одного “твердолобого” охопив сумнів? Малувато, але добре й це…

Україна вистоїть

Можливо, це є лише своєрідним засобом психологічної підтримки, але Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив навіть не припущення, а переконання, що Україна вистоїть у війні, що почалася з повномасштабного вторгнення Росії. Він також зазначив, що цей нахабний виклик усьому цивілізованому світу безпрецедентно об’єднав НАТО. “Ми знаємо, що суверенна незалежна Україна вистоїть. І ще ми знаємо, що, підтримуючи Україну, ми захищаємо принципи суверенітету і незалежності, які є фундаментом миру і безпеки у всьому світі”, – заявив він. Блінкен також зазначив, що Путін почав війну, вважаючи, що зможе знищити Україну як незалежну державу і внести розкол у Північноатлантичний альянс. “Натомість, він лише підсилив прагнення України до незалежності. А НАТО нині сильніший, більш спроможний та більш згуртований, ніж будь-коли. Ми залишаємося об’єднаними і налаштовані подбати, щоб українська влада і народ змогли захистити суверенітет і територіальну цілісність своєї держави”, – зазначив US Secretary of State. Щодо описання чеснот НАТО можна й подискутувати, але все решта заперечень не викликає.

Україна

“Саме він прийняв на руки новонароджену Україну”

Цього тижня Україна провела в останню дорогу свого першого Президента. Суперечливий, як і вся новітня історія держави, з довжелезним переліком претензій на свою адресу (які лунали і тепер – всупереч древній настанові говорити про покійних лише добре, або не говорити нічого), він, напевно, був типовим українцем. Десь хитруватим, десь трішки лукавим, але по-життєвому мудрим чоловіком, до того ж – не позбавленим приємного українського почуття гумору. В день прощання з Леонідом Кравчуком знайшов добрі слова про нього міністр оборони України Олексій Резніков. “Так, він був секретарем ЦК КПУ, але ж усі ми в той час були чи піонерами, чи комсомольцями – така була тоді система. А уявіть, що на місці Кравчука був би хтось інший – хто знає, яким шляхом пішла б Україна? А він визначив той її вибір, за який ми зараз боремося”. Так, Леонід Кравчук, як і кожен з нас, був людиною – з властивими людині чеснотами і вадами. Але саме він прийняв на руки новонароджену Україну. Цей образний вислів нині згадати найбільш доречно…

Ще можемо вступити

Тема вступу України в НАТО, яка ніби трохи “заглохла” через вперте небажання Альянсу закрити небо над нашою країною, здається, знову стає актуальною. Після того як про намір приєднатися до НАТО заявили Швеція та Фінляндія, тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін висловила думку, що Україна має шанс стати членом блоку без етапу Плану дій щодо членства (ПДЧ), як і обидві скандинавські країни. “План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а отже, Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ”, – зазначила тимчасова повірена. За її словами, ПДЧ – це механізм, який дає змогу державі досягнути вимог щодо сумісності, і якщо вона вже відповідає усім вимогам, то План дій щодо членства не є обов’язковою умовою. “Тому, якщо ви загалом будете відповідати більшій частині вимог, то виконувати План дій щодо членства не буде потреби”, – сказала К. Квін. Трохи заплутано? Що вдієш – просто можна було вступити лише як у “бородатому” одеському анекдоті: в компартію, або в… щось липке на вулиці…

Тернопілля

Скелети в шафі

До уваги сімейних дебоширів: перед тим як вчергове почати “качати права” своїм домашнім, подумайте, чи все у вас в порядку в плані інших можливих “прегрішеній”. І чи немає, бува, у ваших родичів якогось приготовленого для вас, як кажуть англійці, скелета в шафі, тобто малоприємного сюрпризу. Про це вчасно не згадав один із мешканців “файного” міста і, взявшись тероризувати свою матір, “нарвався” ще й на звинувачення у нелегальних ботанічних дослідах: розчулена до сліз любов’ю сина, старенька залюбки показала правоохоронцям його власноруч влаштовану (теж, мабуть, з любов’ю) “оранжерею” на балконі. Природу цієї рослинності, як і причини цього хобі її власника правоохоронці наразі встановлюють, а от закладчик одного з телеграм-каналів уже зазнав збитків майже на 100 тис. грн. – саме на таку суму у нього вилучили наркотики. Тепер – новина для тих, хто досі ностальгує за СРСР: як довелося дізнатися, матеріали місцевих друкованих ЗМІ перевіряє цензура. Привід ніби “залізний” – стан війни. Але оскільки здійснюють її персони, котрі, як видається, мають про журналістику, скажемо так, специфічне уявлення, результати їхньої діяльності змушують згадати колишні славні “бойові листки” і заводські багатотиражки…