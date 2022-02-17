Років з 10 тому мені випала нагода поспілкуватися з представником тоді ще української міліції. У відповідь на мій розлогий монолог про права людини той не позбавлений гумору і загалом далеко не найнеприємніший представник славного племені правоохоронців, з ким мені довелося мати справу, зазначив, що я маю право навіть бути обраним президентом України. Це можна було витлумачити приблизно так: ти можеш виступати з будь-якими деклараціями і заявами, але між ними і їхнім реальним втіленням – дистанція нездоланного розміру. Так що, шановний, будь реалістом…

Цей спогад виник у мене, коли прочитав на сайті про чергове засідання сесії обласної ради. Зазвичай на такі інформації не звертаю уваги – що б вони там не говорили й не планували, ми, себто більшість пересічних громадян залишаємося там… де залишаємося (з делікатності упущу надміру натуралістичну деталізацію). Але це конкретне засідання було ознаменоване рядом неординарних рішень. Деякі з них (пропозиція запровадити військовий збір з олігархів, вимагати негайного повернення їх, а також тих нардепів, які завбачливо дременули за кордон, в Україну) не викликають заперечень, а от одне здатне породити запитання. Мова йде про звернення до вищих органів влади з пропозицією про перейменування Російської Федерації на Московію (цікаво, яким бачиться механізм його виконання?). “Ну – подумалося одразу, – тепер там у Кремлі затрясуться й навіть накладуть у штани. І кинуться в ООН з протестами на рішення тернопільських очільників. І заволають на весь світ: Не-е-ет, мы не Московия, мы – Рассея!”.

Навряд чи таке станеться – швидше наважуся припустити (ризикуючи отримати тавро “колаборанта”), що таке рішення тернопільських достойників може викликати чергову порцію глузування з боку Росії на адресу “западенцев, которые черт знает что возомнили о себе”. Як видається, давати недругам підстави для злослів’я і кпинів непродуманими й навіть доволі абсурдними рішеннями нехай лише на провінційному рівні (зате з провінційним гонором – ось які ми сміливі, патріотичні, свідомі й креативні!) – не найкраща тактика в умовах загострення протистояння з не надміру адекватним, зате надміру агресивним сусідом. І схоже це все на якесь політичне “хлоп’яцтво” або ж звичайнісінький піар…

Мені, приміром, не дуже подобається назва французького заморського департаменту Гваделупа – дуже вже нагадує не зовсім пристойне українське слово.

Не надто мені до смаку й назва естонського мікрорайону Какумяе.

І вже зовсім ріже слух назва аргентинської провінції Хухуй (іспанською – Jujuy).

То що ж, може, виступити мені з ініціативою (і організувати групу соратників), щоб ті неприємні для українського вуха назви замінити на більш прийнятні? Припускаю, що і гваделупці, і какумяйці, і хухуйці вирішать, що я просто з’їхав з глузду. Але це, зрештою, було б моєю особистою проблемою.

Боюся, що чергова “блокбастерна” ініціатива місцевих владоможців здатна додати зайвих проблем цілій Україні. Це – в гіршому випадку. В кращому – на неї просто не звернуть уваги.